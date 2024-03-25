Финны начинают уезжать с приграничных с Россией территорий — СМИ

Однако финское правительство больше беспокоит не это, а то, что все меньше местных жителей могут сообщать о нарушениях на границе.

Жители приграничных с Россией территорий Финляндии начинают переезжать вглубь страны. Туристический поток из РФ после решения финских властей закрыть границу снизился значительно.

Как итог — финны с приграничных с РФ районов лишились заработков. Однако местное правительство больше беспокоит не это, а то, что все меньше жителей могут сообщать о нарушениях на границе.

Например, об этом заявил замкомандующего погранслужбой Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен. Он признался, что гораздо удобнее контролировать границу, когда у местных жителей на участках установлены камеры. Да и сами финны нередко сообщали пограничникам о странных личностях.

Люди, живущие на границе, очень быстро реагируют на присутствие необычных и неизвестных людей в приграничной зоне и сообщают нам о них. У многих на участках стоят камеры, то есть они хорошо знают, что происходит на местности, — заявил Ахтиайнен финской прессе.

Впрочем, замкомандующий финской погранслужбы считает, что опустение приграничных с Россией территорий не представляет угрозы для безопасности страны.