Финны начинают уезжать с приграничных с Россией территорий — СМИ

Однако финское правительство больше беспокоит не это, а то, что все меньше местных жителей могут сообщать о нарушениях на границе.
Жители приграничных с Россией территорий Финляндии начинают переезжать вглубь страны. Туристический поток из РФ после решения финских властей закрыть границу снизился значительно.
Как итог — финны с приграничных с РФ районов лишились заработков. Однако местное правительство больше беспокоит не это, а то, что все меньше жителей могут сообщать о нарушениях на границе.
Например, об этом заявил замкомандующего погранслужбой Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен. Он признался, что гораздо удобнее контролировать границу, когда у местных жителей на участках установлены камеры. Да и сами финны нередко сообщали пограничникам о странных личностях.
Впрочем, замкомандующий финской погранслужбы считает, что опустение приграничных с Россией территорий не представляет угрозы для безопасности страны.