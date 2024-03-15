В Финляндии признались, что не знают, сколько в стране есть машин с российскими номерами

С 16 марта в Финляндии начнут изымать автомобили на российском учете.

С 16 марта финские пограничники и таможенники смогут задерживать автомобили с российскими номерами, если у владельцев не будет оснований для пребывания в стране.

По данным местных СМИ, точное количество таких машин в Финляндии неизвестно — власти не ведут их систематический учёт. Однако в сентябре прошлого года сообщалось о 78 «люксовых» авто из РФ, брошенных на парковке аэропорта Хельсинки-Вантаа.

Теперь при остановке российского транспорта его хозяевам придётся предъявлять документы, подтверждающие легальность нахождения в Финляндии. Иначе машину могут изъять.