На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 26 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 26 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 9 г. Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
- км 652 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт штаркома.
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А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 110,114,130,141,146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.
- км 35 — км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
А-114 «Вологда»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- транспортные развязки км 52,64,70,82,85,99,+ км 55,75,98( площадки отдыха) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка дорожных знаков;
- км 47-100 + транспортные развязки км 52,64,70,82,85,99 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
- км 47-59 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- подъезд к г. Выборгу № 2 км 0 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения;
- км 159-160 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от пыли и грязи.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37, транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена и установка сигнальных столбиков;
- км 0-26 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;
- км 2-145, 48-71 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;
- км 80-120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
Р-23 «Псков»:
- км 35-42 ограничение скорости движения в сторону Пскова с 09:30 до 18:00, механическая очистка краевой линии у разделительной полосы;
- км 45-38 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 09:30 до 17:00, очистка и мойка ШЗЭ от пыли и грязи.