На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 26 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 26 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

М-10 «Россия»:

км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 9 г. Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;

км 652 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт штаркома.

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А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 110,114,130,141,146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

км 35 — км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

А-114 «Вологда»:

км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

транспортные развязки км 52,64,70,82,85,99,+ км 55,75,98( площадки отдыха) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка дорожных знаков;

км 47-100 + транспортные развязки км 52,64,70,82,85,99 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

км 47-59 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

подъезд к г. Выборгу № 2 км 0 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения;

км 159-160 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от пыли и грязи.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала»:

км 0-37, транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена и установка сигнальных столбиков;

км 0-26 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;

км 2-145, 48-71 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;

км 80-120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

Р-23 «Псков»: