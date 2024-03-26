В Волхове вручили ключи от новых квартир 20 семьям

В регионе продолжается реализация программы переселения из аварийного жилья.

В администрации Волховского района прошла торжественная церемония вручения ключей от новых квартир. Двадцать семей станут новоселами в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019 – 2025 годах».

Волховчане-новоселы переедут из 14 многоквартирных домов, которые ранее были признаны аварийными, в новостройку по адресу улица Работниц, 8а.