В Волхове вручили ключи от новых квартир 20 семьям

Автор: Анастасия Щербакова
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В регионе продолжается реализация программы переселения из аварийного жилья.

В администрации Волховского района прошла торжественная церемония вручения ключей от новых квартир. Двадцать семей станут новоселами в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019 – 2025 годах».

Волховчане-новоселы переедут из 14 многоквартирных домов, которые ранее были признаны аварийными, в новостройку по адресу улица Работниц, 8а.

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26.03.2024 34
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