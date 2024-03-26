Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 26 марта

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

В течение суток ВС РФ нанесен групповой удар по центрам принятия решения, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников. Все объекты поражены. Цели удара достигнуты.

На Купянском направлении потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и два автомобиля.

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На Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также гаубица М777 производства США.

На Авдеевском направлении противник потерял до 280 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 105 военнослужащих, пять автомобилей, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица М777 производства США.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200 и 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Vampire».