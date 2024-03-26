Позитивно отмечена работа народных дружинников на выборах Президента РФ во всех районах Ленобласти

Итоги участия ДНД в обеспечении безопасности и правопорядка во время выборов Президента подвели на заседании штаба народных дружин Ленобласти.

Особенно похвалили работу дружинников в Ломоносовском, Подпорожском, Приозерском, Всеволожском и Волосовском. На заседании также анонсирован старт ежегодных конкурсов «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружинник» по итогам деятельности в 2023 году.

Прием заявок на участие в конкурсе проводится комитетом правопорядка и безопасности области с 8 по 18 апреля 2024 года по адресу: Суворовский пр., д.67, каб.248. Телефон: (812)539-43-15 с с 9-00 до 16-00 по рабочим дням. С регламентом конкурсов можно ознакомиться сайте . Подробная информация о работе ДНД доступна по ссылке. Штабом народных дружин области создана группа в «ВКонтакте».

В настоящее время в региональный реестр ГУ МВД России по Петербургу и области внесено 114 народных дружин на территории Ленобласти. Общая численность народных дружинников — 1373 человека.

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Отметим, что первые ДНД появились в России еще в конце 19-го века. Классические дружины стали появляться на различных предприятиях страны в середине 50-х годов. К 1970 году в Советском Союзе было уже около 100 тысяч народных дружин, в которых состояли до 7 миллионов человек. В середине 80-х число дружинников превысило 13 миллионов. В 2019 году ежегодный конкурс среди народных дружин Ленобласти выиграла команда города Кудрово Всеволожского района, второе место у ДНД производственного объединения «Киришинефтеоргсинтез». В 2021 году ДНД «Всеволожский дозор» стала лучшей в Ленобласти.