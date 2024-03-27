День войск национальной гвардии отмечают сегодня в Ленобласти

Сегодня, 27 марта, отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации (День внутренних войск МВД РФ).

Но многие не знают, что в администрации Ленобласти есть как минимум три человека, чья судьба тесно связана с внутренними войсками МВД России: глава дорожного комитета Денис Седов, председатель комитета по транспорту Михаил Присяжнюк и помощник губернатора по СВО Виталий Будников.

«В этот праздничный день от всей души благодарим вас и всех причастных за мужество и преданность своему делу. Желаем мира, добра и дальнейших успехов в сложной службе на благо людей», — отметили представители фонда «Ленинградский рубеж».