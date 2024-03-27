The Hatters пожертвовала оркестру из Ленобласти, пострадавшему при теракте в «Крокусе», 1 млн рублей

Музыкальный коллектив решил поддержать музыкантов, оказавшихся в эпицентре тех страшных событий.

Петербургская группа The Hatters перевела Симфоническому оркестру «Таврический» из Ленобласти один миллион рублей. Это вся выручка коллектива с недавнего концерта в Казани.

Как мы уже сообщали ранее, весь гонорар от сегодняшнего концерта в Казани передан нашим коллегам — музыкантам симфонического оркестра «Таврический», пострадавшим во время теракта в Crocus City Hall, — указано в сообщении группы.

Напомним, музыканта оркестра «Таврического» должны были выступить вместе с группой пикник в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Незадолго до начала концерта в концертный зал ворвались террористы.

Музыкантам удалось эвакуироваться в полном составе.