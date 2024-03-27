В Мариуполе откроют колледж и библиотеку, восстановленные Ленобластью

Автор: Анастасия Щербакова
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Объекты откроют двери в начале следующего учебного года.

В Мариуполе 1 сентября этого года откроют местный колледж и библиотеку. Восстановление объектов проводилось при поддержке Ленинградской области.

47-й регион продолжит и дальше оказывать помощь городу. Сейчас Ленобласть  помогает в восстановлении местного краеведческого музея. Также ранее был выполнен капитальный ремонт большей части жилых домов. Еще в этом году планируется сдать приведенный в порядок многоквартирный дом со сложными повреждениями.

Дальнейшее сотрудничество обсудили вице-губернатор Ленинградской области Николай Циганов и глава Мариуполя Олег Моргун.

Все работы выполняются качественно и точно в срок. Попросил Николая Циганова передать губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко слова искренней признательности за помощь и участие в дальнейшей судьбе нашего города, — заявил Моргун.
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31.01.2024 500
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