Сотрудников отдела полиции в Петербурге уличили в платном «пробиве» иностранцев через свои базы данных

Правоохранители за деньги предоставляли информацию третьим лицам.

Как передает МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники собственной безопасности наведались в полицейский отдел по Красногвардейскому району.

По данным ведомства, отдельные сотрудники полицейского участка за деньги предоставляли третьим лицам информацию из внутренних баз данных на иностранных граждан.

В настоящее время устанавливаются все лица причастные к противоправной деятельности. В случае установления вины конкретных должностных лиц, они будут незамедлительно уволены из органов внутренних дел и понесут наказание, — указано в сообщении.