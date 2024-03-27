МВД РФ раскрыло статистику преступлений в Ленинградской области за 2023 год

Согласно докладу, общее число преступлений в 47-м регионе за прошлый год снизилось на 12%.

В Законодательном Собрании Ленинградской области глава регионального МВД, генерал-майор полиции Виктор Борисенко представил отчет о деятельности правоохранительных органов за 2023 год.

Из доклада следует, что уровень преступности в Ленинградской области благодаря действиям полиции снизился на 12%. Кроме того, на треть сократилось число краж и грабежей, а количество разбойных нападений уменьшилось почти вдвое.

Приоритетными направлениями работы ГУ МВД в 2023 году оставались борьба с преступлениями в сфере IT-технологий, оборота оружия и наркотиков, а также в миграционной среде. Особое внимание уделялось и пресечению нарушений в строительной отрасли — раскрываемость таких деяний повысилась в 10 раз.

Кроме того, полиция Ленобласти добилась снижения основных показателей аварийности на дорогах: количества ДТП, погибших и раненых.