ФСБ призвала к бдительности из-за звонков с Украины с призывами к терактам

ФСБ призывает граждан бдительно реагировать на угрозы и призывы к террористическим актам на территории РФ после атаки на «Крокус сити холл».

«В связи с резко возросшим после теракта в комплексе «Крокус Сити Холл» количеством телефонных звонков и сообщений, поступающих гражданам России с подменных номеров с территории Украины <…> ЦОС ФСБ России призывает граждан бдительно реагировать на данные провокации», — сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

О поступающих призывах к совершению терактов необходимо немедленно информировать правоохранителей, добавили ведомстве. Особо подчеркивается, что крайне важно донести до несовершеннолетних «важность невступления в разговоры и переписку с подобными абонентами».

Вам будет интересно Что известно об устроивших теракт в «Крокусе» Басманный суд Москвы арестовал четырех террористов, напавших 22 марта на «Крокус Сити Холл». Что известно о них - в материале... 25.03.2024 181

Напомним, по последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 139 человек, из них трое — дети.