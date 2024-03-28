Ленинградский зоопарк увеличивает режим работы

С наступлением теплой погода Ленинградский зоопарк меняет режим работы.

«Наступила настоящая весна, стало еще теплее, а это значит, что находиться на свежем воздухе теперь вдвойне приятно», — говорится в публикации.

С 30 марта зоопарк будет открыт для посетителей с 10:00 до 21:00, кассы закрываются на час раньше. Круг катания будет работать ежедневно с 11:00 до 19:00. Перерыв с 14:00 до 15:00.