В разработке «Города будущего» приняли участие школьники из Петербурга и Ленобласти

На Дальнем Востоке состоялась всероссийская смена с участием детей со всей России, посвященная цифровым технологиям. Среди них были и шесть ребят из Петербурга и Ленинградской области.
В смене «Лифт будущее» во Владивостоке, организованной компанией МТС и благотворительным фондом «Система», приняли участие школьники 8-11 классов из 28 регионов страны. Все они — победители конкурса эссе «Мой город будущего». В течение нескольких недель ребята узнали, как с помощью цифровых инструментов проектировать комфортную городскую среду, и как работают технологии Big Data, интернета вещей и видеоаналитики. Используя полученные знания, школьники разработали свои макеты городов с развитой инфраструктурой.
Ребята из Петербурга и Ленинградской области спроектировали свой собственный «Город будущего». Макет футуристического мегаполиса, который они презентовали экспертному жюри. В нем они построили жилые кварталы, аэропорт, вокзал, больницу с вертолетной площадкой, школу, университет и даже АЭС. Здесь и умный транспорт, система «Умный дом». Общественные пространства охраняют интеллектуальные камеры, а роботы доставляют товары.