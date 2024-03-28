В разработке «Города будущего» приняли участие школьники из Петербурга и Ленобласти

На Дальнем Востоке состоялась всероссийская смена с участием детей со всей России, посвященная цифровым технологиям. Среди них были и шесть ребят из Петербурга и Ленинградской области.

В смене «Лифт будущее» во Владивостоке, организованной компанией МТС и благотворительным фондом «Система», приняли участие школьники 8-11 классов из 28 регионов страны. Все они — победители конкурса эссе «Мой город будущего». В течение нескольких недель ребята узнали, как с помощью цифровых инструментов проектировать комфортную городскую среду, и как работают технологии Big Data, интернета вещей и видеоаналитики. Используя полученные знания, школьники разработали свои макеты городов с развитой инфраструктурой.

Ребята из Петербурга и Ленинградской области спроектировали свой собственный «Город будущего». Макет футуристического мегаполиса, который они презентовали экспертному жюри. В нем они построили жилые кварталы, аэропорт, вокзал, больницу с вертолетной площадкой, школу, университет и даже АЭС. Здесь и умный транспорт, система «Умный дом». Общественные пространства охраняют интеллектуальные камеры, а роботы доставляют товары.

Нам важно знакомить школьников с актуальными технологиями: искусственным интеллектом, Big Data, интернетом вещей, потому что через несколько лет эти ребята будут уже не на бумаге проектировать города будущего. Поэтому мы проводим такие смены для подростков со всей России, рассказываем о цифровых инструментах и показываем, как их используют в разных сферах жизни, например, при возведении умных домов, планировании скверов и даже при анализе туристического потока, — прокомментировал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.