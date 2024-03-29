Путин удивился третьему месту Петербурга в туристическом рейтинге

Президент России Владимир Путин удивился, что Санкт-Петербург с его музеями, дворцами и памятниками занимает лишь третье место в туристическом рейтинге России.

Северная Столица уступает в рейтинге Москве и Краснодарскому краю.

«Как же так, Александр Дмитриевич?» — спросил Путин у главы региона.

В ответ губернатор Александр Беглов предположил, что причина в том, что в Северной столице холодное море по сравнению с Краснодарским краем, но пообещал, что вскоре займет в рейтинге первое место.

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