Путин удивился третьему месту Петербурга в туристическом рейтинге

Президент России Владимир Путин удивился, что Санкт-Петербург с его музеями, дворцами и памятниками занимает лишь третье место в туристическом рейтинге России.
Северная Столица уступает в рейтинге Москве и Краснодарскому краю.
«Как же так, Александр Дмитриевич?» — спросил Путин у главы региона.
В ответ губернатор Александр Беглов предположил, что причина в том, что в Северной столице холодное море по сравнению с Краснодарским краем, но пообещал, что вскоре займет в рейтинге первое место.
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