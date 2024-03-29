Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем партизанской славы

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратился к жителям в День партизанской славы, который отмечается 29 марта.

В своем поздравлении он отметил, что в этот день в 1942 году в осажденный Ленинград прибыл первый партизанский продовольственный обоз. Вместе с жителями оккупированных территорий герои «незримого» фронта смогли собрать и на подводах переправить через две линии вражеской обороны более сорока тонн бесценного груза, оказавшегося в тяжелый период блокады настоящим спасением для многих ленинградцев.

«Память о невероятном мужестве участников партизанского сопротивления, о героических подвигах, которые они совершили во имя Родины, во имя грядущих поколений, продолжает жить в наших сердцах», — отметил глава региона.

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Александр Дрозденко предложил жителям региона вспомнить павших партизан и подпольщиков, отдать дань уважения всем, кто самоотверженно сражался с нацистами в годы Великой Отечественной войны.