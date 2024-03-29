Ленобласть вошла в топ-10 российских регионов по качеству образования

Ленинградская область по итогам. 2023 года в топ-10 российских регионов по качеству образования вошла.

Также 47 регион оказался в тройке лидеров по качеству и объективности проведения ЕГЭ, сообщила председателя комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва.

Вам будет интересно Выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов уже в июне Уже в июне 2024 года у выпускников появится возможность пересдать один из предметов ЕГЭ, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Уточняется, что... 06.03.2024 264

За прошедший год в Ленобласти удалось снизить количество школ с низкими образовательными результатами — с 43 в 2020 году до 13 школ — в 2023-м. Доля детей, вовлеченных в допобразование, составила 98,2%.