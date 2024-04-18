«Музыка способна творить чудеса»: как радио помогает людям с ОВЗ?

18 апреля проходит День радиолюбителя. Редакции ivbg.ru удалось пообщаться с диджеем на радио Александром Петряковым из Светогорска — человеком с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Он нашёл своё место на радио и в честь праздника поделился опытом работы, а также пригласил желающих попробовать себя в новой специальности.
Наш земляк работает старшим диджеем на радиостанции «Светогорск FM». Она вместе с «Добро FM» и «Супер романтическая любовь» входит в тройку радиостанций «Корпорации FM», основанной Сергеем Рудомётовым и Светланой Шуваловой. По словам собеседника ivbg, Сергей — человек с инвалидностью, Светлана — бывший соцработник, который не понаслышке знает, как тяжко проходится людям с особенностями. Общими силами они создали небольшой мирок из трёх станций, где через музыку каждый может приобщиться к прекрасному и интересному. Одни в роли слушателей, другие — за любимым делом в эфире.
Также рассказал, что сайт «Волнорез» — это интернет-площадка, на которой любой человек может создать свою радиостанцию: включать песни, вести эфиры, а также слушать полюбившуюся музыку, заказывать конкретные композиции и передавать приветы. Он прост в использовании. Регистрироваться следует всем участникам. Это можно сделать через соцсети, позже введя адрес электронной почты для подтверждения.
На вопрос как проходит рабочая смена Александр ответил следующее:
Основной упор нашего героя направлен на «Светогорск FM». Но при необходимости он заменяет коллег или проводит парные эфиры на двух других. Сейчас в команде радиостанций 10 человек. У каждого диджея есть свой эфир по расписанию с присущими ему рубрикой или репертуаром песен.
«Корпорация FM» приглашает в дружную команду диджеев всех желающих.
Специальное образование для этого не требуется. Только — компьютер или ноутбук с микрофоном для ведения эфира. Необходимым навыкам научат члены команды.
Также диджеи готовы сотрудничать с разными организациями и заинтересованными личностями. Артистов и творческих людей приглашают для участия на «Открытых микрофонах», где они могут поделиться секретами мастерства и рассказать о своей деятельности.