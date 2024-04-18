«Музыка способна творить чудеса»: как радио помогает людям с ОВЗ?

18 апреля проходит День радиолюбителя. Редакции ivbg.ru удалось пообщаться с диджеем на радио Александром Петряковым из Светогорска — человеком с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Он нашёл своё место на радио и в честь праздника поделился опытом работы, а также пригласил желающих попробовать себя в новой специальности.

«Работу на радио я начал в мае 2023 года, когда одна из диджеев — также человек с ограниченными возможностями из Ивановской области Ольга Глотова пригласила меня. Сначала я где-то стеснялся и задавался вопросом, как я буду там, и что делать. Но когда увидел таких же людей с ограниченными возможностями, как и я, понял, что попал в свой коллектив», — рассказал Александр Петряков из Светогорска.

Наш земляк работает старшим диджеем на радиостанции «Светогорск FM». Она вместе с «Добро FM» и «Супер романтическая любовь» входит в тройку радиостанций «Корпорации FM», основанной Сергеем Рудомётовым и Светланой Шуваловой. По словам собеседника ivbg, Сергей — человек с инвалидностью, Светлана — бывший соцработник, который не понаслышке знает, как тяжко проходится людям с особенностями. Общими силами они создали небольшой мирок из трёх станций, где через музыку каждый может приобщиться к прекрасному и интересному. Одни в роли слушателей, другие — за любимым делом в эфире.

«Сергей и Светлана создали три радиостанции, чтобы у нас не было разногласий, если кто-то пришёл поэфирить, а станция занята. Они ранее работали на «Волнорезе», но на разных станциях: у каждого была своя. Потом их человек познакомил. Так они объединили свои силы, создав три радиостанции», — пояснил Александр.

Также рассказал, что сайт «Волнорез» — это интернет-площадка, на которой любой человек может создать свою радиостанцию: включать песни, вести эфиры, а также слушать полюбившуюся музыку, заказывать конкретные композиции и передавать приветы. Он прост в использовании. Регистрироваться следует всем участникам. Это можно сделать через соцсети, позже введя адрес электронной почты для подтверждения.