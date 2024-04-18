«Музыка способна творить чудеса»: как радио помогает людям с ОВЗ?

Автор: Маргарита Константинова
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18 апреля проходит День радиолюбителя. Редакции ivbg.ru удалось пообщаться с диджеем на радио Александром Петряковым из Светогорска — человеком с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Он нашёл своё место на радио и в честь праздника поделился опытом работы, а также пригласил желающих попробовать себя в новой специальности.

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Изображение: Александр Петряков
«Работу на радио я начал в мае 2023 года, когда одна из диджеев — также человек с ограниченными возможностями из Ивановской области Ольга Глотова пригласила меня. Сначала я где-то стеснялся и задавался вопросом, как я буду там, и что делать. Но когда увидел таких же людей с ограниченными возможностями, как и я, понял, что попал в свой коллектив», — рассказал Александр Петряков из Светогорска.

Наш земляк работает старшим диджеем на радиостанции «Светогорск FM». Она вместе с «Добро FM» и «Супер романтическая любовь» входит в тройку радиостанций «Корпорации FM», основанной Сергеем Рудомётовым и Светланой Шуваловой. По словам собеседника ivbg, Сергей — человек с инвалидностью, Светлана — бывший соцработник, который не понаслышке знает, как тяжко проходится людям с особенностями. Общими силами они создали небольшой мирок из трёх станций, где через музыку каждый может приобщиться к прекрасному и интересному. Одни в роли слушателей, другие — за любимым делом в эфире.

«Сергей и Светлана создали три радиостанции, чтобы у нас не было разногласий, если кто-то пришёл поэфирить, а станция занята. Они ранее работали на «Волнорезе», но на разных станциях: у каждого была своя. Потом их человек познакомил. Так они объединили свои силы, создав три радиостанции», — пояснил Александр.

Также рассказал, что сайт «Волнорез» — это интернет-площадка, на которой любой человек может создать свою радиостанцию: включать песни, вести эфиры, а также слушать полюбившуюся музыку, заказывать конкретные композиции и передавать приветы. Он прост в использовании. Регистрироваться следует всем участникам. Это можно сделать через соцсети, позже введя адрес электронной почты для подтверждения.

«Можно и без регистрации слушать, но не все возможности сайта будут доступны. Например, форма заказа песни будет закрыта».

На вопрос как проходит рабочая смена Александр ответил следующее:

«Эфирное время выбираю себе сам. Это индивидуально. План эфира строю тоже самостоятельно: начиная от песен и заканчивая какой-то программой. Будь то «Открытый микрофон» с творческим человеком или программа «Музыкальная шкатулка» — машина времени в мир золотых хитов и легендарных исполнителей. Вообще работаем с 10 утра до наступления полуночи. Но ещё раз повторюсь, время в рамках указанного выбираю сам».

Основной упор нашего героя направлен на «Светогорск FM». Но при необходимости он заменяет коллег или проводит парные эфиры на двух других. Сейчас в команде радиостанций 10 человек. У каждого диджея есть свой эфир по расписанию с присущими ему рубрикой или репертуаром песен.

«Музыка действительно творит чудеса. Она способна мотивировать нас — людей с ограниченными возможностями, зачастую сидящих дома и не знающих, чем заняться. Музыка нас всех объединяет, а также нас объединяет общение друг с другом», — отметил он.

«Корпорация FM» приглашает в дружную команду диджеев всех желающих.

«Для вступления в коллектив необязательно быть человеком с ОВЗ. Абсолютно любого будем рады видеть», — отметил Александр.

Специальное образование для этого не требуется. Только — компьютер или ноутбук с микрофоном для ведения эфира. Необходимым навыкам научат члены команды.

Также диджеи готовы сотрудничать с разными организациями и заинтересованными личностями. Артистов и творческих людей приглашают для участия на «Открытых микрофонах», где они могут поделиться секретами мастерства и рассказать о своей деятельности.

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