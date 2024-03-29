В МОК признались, что подвержены политическому влиянию

Глава комитета заявил, что они вынуждены поддаваться этому влиянию, иначе смысла в организации не будет.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах признал, что организация поддается политическому влиянию.

Мы должны во что бы то ни стало защищать нашу автономию. Я это уже говорил много раз, но, очевидно, нужно повторить: это не значит, что мы аполитичны, что мы ведем себя так, как если бы жили на острове святых, что мы не признаем политического влияния наших действий. Они должны иметь политическое влияние, — цитирует Баха ТАСС.

Глава МОК также добавил, что, если организация не будет подвержена политическому влиянию извне, она станет неактуальной.