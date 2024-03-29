График отключений электричества в Ленобласти с 1 по 7 апреля

Автор: Анастасия Щербакова
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В ряде населенных пунктов региона будут проводиться плановые работы на электросетях. 

ЛОЭСК представил график отключений электричества в населенных пунктах Ленинградской области в первую неделю апреля.

График отключений электричества в Ленобласти с 1 по 7 апреля электричество, Ленобласть, график
График отключений электричества в Ленобласти с 1 по 7 апреля электричество, Ленобласть, график
График отключений электричества в Ленобласти с 1 по 7 апреля электричество, Ленобласть, график
График отключений электричества в Ленобласти с 1 по 7 апреля электричество, Ленобласть, график
График отключений электричества в Ленобласти с 1 по 7 апреля электричество, Ленобласть, график
График отключений электричества в Ленобласти с 1 по 7 апреля электричество, Ленобласть, график
График отключений электричества в Ленобласти с 1 по 7 апреля электричество, Ленобласть, график
График отключений электричества в Ленобласти с 1 по 7 апреля электричество, Ленобласть, график
График отключений электричества в Ленобласти с 1 по 7 апреля электричество, Ленобласть, график
Фото: ЛОЭСК/ Телеграм
В указанный период времени возможно прекращение подачи электрической энергии для безопасного выполнения работ на электрооборудовании, — сообщает пресс-служба ЛОЭСК.
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График отключений электричества в Ленобласти с 1 по 7 апреля электричество, Ленобласть, график
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