На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 30 марта

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 30 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

ограничено
Фото: Baltphoto.ru

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 29 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
  • км 98 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
  • км 57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
  • км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
  • км 35 — км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

А-114 «Вологда»:

  • км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части грязи и пыли механизированным способом;
  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение аварийных размывов;
  • км 47-65 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, уборка пыли и налета с ПЧ у осевого блока «Нью-Джерси»;
  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;
  • км 52-47 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • подъезд к г. Выборгу№2 км 0-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка смета у бордюрного камня;
  • км 164-165, км 171-172 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от пыли и грязи.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30, км 119-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37 + транспортные развязки км 10, км 15 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 0-37+ транспортная развязка км 27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения и шумозащитных экранов;
  • км 11-9 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы вручную;
  • км 27-28+ транспортная развязка км 27 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитных экранов;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;
  • км 72-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов и тротуаров;
  • км 80-120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
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