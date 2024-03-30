На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 30 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 30 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 29 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
- км 98 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
- км 57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
- км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 35 — км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
А-114 «Вологда»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части грязи и пыли механизированным способом;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение аварийных размывов;
- км 47-65 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, уборка пыли и налета с ПЧ у осевого блока «Нью-Джерси»;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;
- км 52-47 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- подъезд к г. Выборгу№2 км 0-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка смета у бордюрного камня;
- км 164-165, км 171-172 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от пыли и грязи.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, км 119-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 + транспортные развязки км 10, км 15 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 0-37+ транспортная развязка км 27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения и шумозащитных экранов;
- км 11-9 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы вручную;
- км 27-28+ транспортная развязка км 27 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитных экранов;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;
- км 72-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов и тротуаров;
- км 80-120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.