МЧС: число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 551

В результате теракта «Крокус Сити Холле» пострадали 551 человек, в том числе 15 детей, говорится на сайте ГУ МЧС по Подмосковью.

Большинство пострадавших отправлены на амбулаторное лечение, передает ТАСС. Последний раз сообщалось о 382 пострадавших.

144 человека погибли, включая пятерых детей.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали всех, кто попадался на их пути, и подожгли зрительный зал. Задержаны девять человек, в том числе четверо исполнителей.