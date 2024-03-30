Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 30 марта

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

С 23 по 30 марта ВС РФ нанесен один массированный и 57 групповых ударов, а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

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На Купянском направлении в течение недели потери противника составили до 310 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 22 автомобиля.

На Донецком направлении противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства.

На Авдеевском направлении за неделю ВСУ потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей.

На Южно-Донецком направлении потери противника составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе: две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и две гаубицы FH-70 производства Великобритании.

На Херсонском направлении противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых пять гаубиц М777 производства США.

В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 11 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, три противокорабельные ракеты «Нептун», четыре авиационные управляемые ракеты ADM-160 MALD производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, две авиационные управляемые бомбы «Hammer» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, «Vampire», «Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов.