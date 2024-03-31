На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 31 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;

— км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М—10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора :

— км 35 — км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;

— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение аварийных размывов;

— км 65-100 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, уборка пыли и налета с ПЧ у осевого блока «Нью-Джерси»;

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;

— км 47-60 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— подъезд к г. Выборгу№2 км 0-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,уборка смета у бордюрного камня;

— км 179-180, км 184-185 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от пыли и грязи.

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30, км 119-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37, транспортные развязки км 10, км 15 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

— км 0-37, транспортная развязка км 27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения и шумозащитных экранов;

— км 0-10 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы вручную;

— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;

— км 72-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов и тротуаров;

— км 80-120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.