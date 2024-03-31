Перминов отметил высокую эффективность взаимодействия правительства и партии «Единая Россия»

Диалог, выстроенный между кабмином и партией, позволяет оперативно и эффективно выполнять поставленные задачи.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов высоко оценил взаимодействие Правительства РФ и партии «Единая Россия». Собственно, это отметил и сам председатель Кабинета министров Михаил Мишустин.

Оно действительно отлажено, системно и конструктивно. Нормотворческая деятельность, как и диалог с жителями, реализуемый партийцами, ясно нацелены на достижение общих задач суверенного развития и воплощения целей социальной справедливости, — поделился Перминов в беседе с Ivbg.ru.

Выстроенный диалог позволяет эффективно решать ключевые задачи, в том числе касающиеся мер поддержки участников СВО и их семей.

Это и такие значимые направления как экономическое развитие, воплощение нацпроектов, интеграция воссоединенных регионов, развитие соцсферы, занятости, подготовки кадров, борьба с бедностью. Это мощные пласты законов для людей, — отметил сенатор.

Перминов подчеркивает, что взаимодействие между партией и правительством «происходит в режиме максимально открытом, оперативно и точно выверенно».

Это позволяет добиваться высочайшего качества нормативной базы и бесшовной имплементации по каждой из задач. Важность этого трудно переоценить, особенно в условиях вызовов, — подытожил сенатор.