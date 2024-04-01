Синоптик о грозах и ливнях в Петербурге и Ленобласти в апреле: «Это экзотика»

По словам эксперта, подобные метеоусловия более свойственны для начала мая.
Грозы и ливни, обрушившиеся на Петербург и Ленобласть, не характерны для данного этапа весны. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.
Гроза вначале апреля это экзотика, должна же быть она в начале мая, — пишет метеоролог в своем Телеграм-канале
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