Синоптик о грозах и ливнях в Петербурге и Ленобласти в апреле: «Это экзотика»

По словам эксперта, подобные метеоусловия более свойственны для начала мая.

Грозы и ливни, обрушившиеся на Петербург и Ленобласть, не характерны для данного этапа весны. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.

Гроза вначале апреля это экзотика, должна же быть она в начале мая, — пишет метеоролог в своем Телеграм-канале