Появились фото последствий половодья в Тихвине: уровень воды продолжает расти

Тихвинка к 1 апреля поднялась до 468 сантиметров. Для сравнения, отметка в 500 сантиметров уже считается опасной.
Уровень воды в Тихвинке продолжает расти. К 1 апреля показатель составил 468 см, а накануне было 425 см.
Последствия половодья — на кадрах ниже.
Фото: Дежурный по Ленобласти/ Телеграм
Жителей призывают заранее позаботиться о защите своих построек и имущества от подтопления. В экстренных ситуациях и необходимости эвакуации необходимо звонить в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону: 88136771135.
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