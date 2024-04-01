Появились фото последствий половодья в Тихвине: уровень воды продолжает расти

Тихвинка к 1 апреля поднялась до 468 сантиметров. Для сравнения, отметка в 500 сантиметров уже считается опасной.

Уровень воды в Тихвинке продолжает расти. К 1 апреля показатель составил 468 см, а накануне было 425 см.

Последствия половодья — на кадрах ниже.

Фото: Дежурный по Ленобласти/ Телеграм

Жителей призывают заранее позаботиться о защите своих построек и имущества от подтопления. В экстренных ситуациях и необходимости эвакуации необходимо звонить в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону: 88136771135.