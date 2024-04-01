В Ленинградском зоопарке проходит экстренная эвакуация

Рядом с объектом замечены наряды Росгвардии.
Очевидцы сообщают об эвакуации посетителей и сотрудников Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге. По имеющимся данным, к объекту прибыли наряды Росгвардии.
Как рассказали в самом зоопарке, экстренным службам поступило сообщение о бомбе на территории объекта.
На данный момент посетители и работники учреждения эвакуированы.
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01.04.2024 28