Водителей предупредили об ограничениях на дорогах Ленобласти 2 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 88-253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;

— км 14, 70 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;

— км 16 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;

— км 74, 98 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;

— км 57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;

— км 19+453 (путепровод через ж/д) ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

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М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 35-135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка примыканий от песка и пыли механизированным способом;

— км 47-100 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, уборка пыли и налета с проезжей части у осевого блока «Нью-Джерси».

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от пыли и грязи.

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30, км 119-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций обочины.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37, транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора;

— км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы вручную;

— км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

— км 56-72 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;

— км 72-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;

— км 80-120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

— км 50-55 ограничение скорости движения в оба направления с 09:30 до 16:00, механическая очистка краевой линии у разделительной полосы;

— км 42-38 ограничение скорости движения в оба направления с 09:30 до 16:00, очистка и мойка СБО и ШЗЭ от пыли и грязи.