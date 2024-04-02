Бобер устроил переполох во дворе дома в Петербурге

Неожиданный гость устроил переполох во дворе жилого дома на проспекте Героев в Петербурге.
Жители утром заметили под автомобилем бобра. Зверек был явно напуган. Очевидцы сообщают, что на место были вызваны зоозащитники.
Видео: Мэш на Мойке
Отмечается, что рядом находится Дудергофский канал, откуда бобер мог приползти.
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