В Тосненском районе возобновили работу автобуса №550

В Тосненском районе по поручению губернатор Ленобласти возобновили работу автобуса №550.
Ранее на отмену маршрута пожаловалась жительница поселка Федоровское во время прямой линии с главой региона. Комитет по транспорту Ленобласти объяснил, что автобус сняли с маршрута из-за низкого пассажиропотока.
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21.03.2024 566
С 1 апреля автобус вновь запущен.