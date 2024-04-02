Момент ДТП, в котором машина скорой перевернулась на бок, попал на видео

Столкновение кареты скорой и кроссовера произошло на Краснопутиловской улице в Петербурге.

Момент серьезного ДПТ на улице Краснопутиловской в Петербурге 2 апреля попало на видео.

На кадрах видно, как темный кроссовер не пропустил машину медиков, проезжавшую с проблесковыми маяками. В результате столкновения карета скорой завалилась на бок.

По имеющимся данным, пострадавших в ДТП нет. Видео публикует Mash на Мойке.