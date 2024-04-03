Выборгский «Парк Монрепо» закроется на просушку с 15 апреля

Выборгский музей-заповедник «Парк Монрепо» будет закрыт для местных жителей и туристов с 15 по 26 апреля включительно.
Он уходит на традиционную весеннюю просушку, рассказали в пресс-службе музея.
В этот период в парке избавятся от старых и больных растений, подготовят тропинки, а также очистят территорию.
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01.04.2024 171
Напомним, Дворцовый парк в Гатчине будет также закрыт на просушку до 26 апреля. А в Петербурге закрыли более 100 парков, скверов и садов.