Выборгский «Парк Монрепо» закроется на просушку с 15 апреля

Автор: Гузель Галимова
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Выборгский музей-заповедник «Парк Монрепо» будет закрыт для местных жителей и туристов с 15 по 26 апреля включительно.

Он уходит на традиционную весеннюю просушку, рассказали в пресс-службе музея.

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Фото: «музей-заповедник «Парк Монрепо»/ВКонтакте»

В этот период в парке избавятся от старых и больных растений, подготовят тропинки, а также очистят территорию.

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Напомним, Дворцовый парк в Гатчине будет также закрыт на просушку до 26 апреля. А в Петербурге закрыли более 100 парков, скверов и садов.

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