Выборгский «Парк Монрепо» закроется на просушку с 15 апреля

Выборгский музей-заповедник «Парк Монрепо» будет закрыт для местных жителей и туристов с 15 по 26 апреля включительно.

Он уходит на традиционную весеннюю просушку, рассказали в пресс-службе музея.

В этот период в парке избавятся от старых и больных растений, подготовят тропинки, а также очистят территорию.

Вам будет интересно Эксперт рассказал, кто не получит апрельскую прибавку к пенсии В России с 1 апреля произошла индексация пенсий, однако не все могут на нее рассчитывать. Исключением стали военные и представители силовых... 01.04.2024 171

Напомним, Дворцовый парк в Гатчине будет также закрыт на просушку до 26 апреля. А в Петербурге закрыли более 100 парков, скверов и садов.