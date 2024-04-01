Эксперт рассказал, кто не получит апрельскую прибавку к пенсии

В России с 1 апреля произошла индексация пенсий, однако не все могут на нее рассчитывать.

Исключением стали военные и представители силовых ведомств на пенсии, а также работающие пенсионеры. Для этих категорий индексация пенсий происходит одновременно с индексацией заработных плат по соответствующим видам работ. Последнее повышение зарплат военных и силовиков было в октябре прошлого года, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.