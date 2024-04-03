Ряд пригородных поездов отменен или задерживается на Финляндском направлении

Сегодня ночью, 3 апреля, на Финляндском направлении ОЖД произошло образование наледи на проводах контактной сети, что привело к отменам и задержкам ряда поездов.
Отменены следующие поезда:
- №6903 СпбФин — Невская Дубровка
- №6905 СпбФин — Кирпичный Завод
- №6109 СпбФин — Зеленогорск
- №6912 Кирпичный Завод — СпбФин
- №6914 сообщением Невская Дубровка — СпбФин
- №7902 Выборг — СпбФин
- №6118 Выборг — СпбФин
- №6780 на участке Приморск — Зеленогорск
- №6785 на участке Зеленогорск — Приморск
- №7901 от ст. Каннелярви до ст. Выборг проследует со всеми остановками.
Компания приносит извинения за доставленные неудобства и принимает меры для скорейшего восстановления графика движения.
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