Ряд пригородных поездов отменен или задерживается на Финляндском направлении

Сегодня ночью, 3 апреля, на Финляндском направлении ОЖД произошло образование наледи на проводах контактной сети, что привело к отменам и задержкам ряда поездов.

Отменены следующие поезда:

№6903 СпбФин — Невская Дубровка

№6905 СпбФин — Кирпичный Завод

№6109 СпбФин — Зеленогорск

№6912 Кирпичный Завод — СпбФин

№6914 сообщением Невская Дубровка — СпбФин

№7902 Выборг — СпбФин

№6118 Выборг — СпбФин

№6780 на участке Приморск — Зеленогорск

№6785 на участке Зеленогорск — Приморск

№7901 от ст. Каннелярви до ст. Выборг проследует со всеми остановками.

Компания приносит извинения за доставленные неудобства и принимает меры для скорейшего восстановления графика движения.