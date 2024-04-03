Многодетным семьям в Ленобласти позволят выбирать бесплатный участок в любом районе региона

Связано такое решение с недостаточным числом подходящих участков в некоторых районах.

Как отметила глава комитета по управлению госимуществом Ленинградской области Маринэ Тоноян, что многодетные семьи, стоящие в очереди на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, смогут выбрать землю в любом районе региона. Это связано с ограниченностью подходящих участков в некоторых муниципалитетах.

У нас 6988 семей стоят в очереди на получение земельного участка, половина из которых — многодетные семьи из Всеволожского и Гатчинского районов. И, безусловно, мы понимаем, что обеспечить участками все семьи за счёт исключительно территории этих районов просто невозможно, — подчёркивает Тоноян.

Глава комитета отметила, что данная работа будет проводиться в рамках эксперимента, итоги которого подведут в ноябре 2024 года.