Доктор рассказала, есть ли польза для здоровья от 10 тысяч шагов в день

Как оказалось, количество проделанных шагов не играет такой роли, как, например, интенсивность ходьбы.

Доктор Тивалолува Аджибева из Северо-Западного университета Чикаго отметила, что занятия ходьбой действительно помогают контролировать вес и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом специалист подчеркивает, что утверждение о пользе 10 тысяч шагов в день на самом деле появилось в результате маркетинговой кампании, проведенной перед Олимпийскими играми 1964 года в Токио. Целью было продвижение шагомеров, заявила Аджибева порталу Мedicalxpress.

На самом деле оптимальное количество шагов варьируется в зависимости от возраста и целей человека. Гораздо важнее регулярно заниматься ходьбой и поддерживать определенный темп — от среднего до высокого.