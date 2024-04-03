Доктор рассказала, есть ли польза для здоровья от 10 тысяч шагов в день

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Как оказалось, количество проделанных шагов не играет такой роли, как, например, интенсивность ходьбы.

Доктор Тивалолува Аджибева из Северо-Западного университета Чикаго отметила, что занятия ходьбой действительно помогают контролировать вес и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом специалист подчеркивает, что утверждение о пользе 10 тысяч шагов в день на самом деле появилось в результате маркетинговой кампании, проведенной перед Олимпийскими играми 1964 года в Токио. Целью было продвижение шагомеров, заявила Аджибева порталу Мedicalxpress.

На самом деле оптимальное количество шагов варьируется в зависимости от возраста и целей человека. Гораздо важнее регулярно заниматься ходьбой и поддерживать определенный темп — от среднего до высокого.

Вам будет интересно
Доктор рассказала, есть ли польза для здоровья от 10 тысяч шагов в день советы врача
Россиянам назвали полезный и вкусный продукт на замену овсянке: снижает холестерин не хуже
По словам врача, существует не менее питательная и полезная крупа, чем овсянка. К тому же, этот продукт отлично разнообразит утренний...
01.04.2024 135
Автор