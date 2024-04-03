Столтенберг: НАТО не обсуждает отправку своих военных на Украину

Генсек альянса утверждает, что члены НАТО не обсуждают введение военного контингента на территорию Украины.
Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация остается оборонным блоком и не намерена отправлять своих военных на Украину. Однако поставка вооружения киевского режиму для альянса по-прежнему актуальна.
Мы не обсуждаем присутствие боевых подразделений на Украине, мы обсуждаем вопрос координации и доставки помощи на Украину, как в настоящее время это делают союзники по альянсу, — заявил Столтенберг.
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