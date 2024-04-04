Названы даты пересдачи одного из предметов ЕГЭ

Пересдача одного из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году будет организована 4 и 5 июля. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Госдуме.
«4 и 5 июля — это два дня, которые будут днями пересдачи. Ребята, конечно, волнуются, все бывает в этой жизни, но, если просто из-за волнения ребенок не сделал работу качественно, это может поставить крест на его судьбе, на его карьере», — сказал он.
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