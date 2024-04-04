Трассу между Выборгом и Приозерском приведут в порядок в рамках нацпроекта

В Выборгском районе дорожники летом отремонтируют два участка трассы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», контракт уже заключен.

Ремонтные работы предусмотрены на участке от перекрестка с федеральной трассой на Светогорск, не доезжая Возрождения и на участке до Перевозного. В общей сложности будет обновлено порядка 4 километров асфальта, укреплены обочины и поставлены новы знаки, — рассказали в областном правительстве.

Область уже несколько лет подряд обновляет протяженную дорогу между Выборгом и Приозерском. Также в этом году целиком обновится областной участок трассы между Репино и Симагино, проходящий через поселок Ленинское.

Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал. Также для водителей заработал чат-бот (доступен по ссылке и привязан к телеграм-каналу дорожников Ленобласти). С помощью чат-бот водители могут передать любую информацию в диспетчерскую службу «Ленавтодора».

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков. В 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта 200 км трасс и дорог. В 2023 году только региональных трасс уже 877 км.