На Ленобласть обрушится очередной циклон: минуса и снегопады не отступят

Синоптик рассказал, как долго в Ленобласти продержится непогода.

Зимняя погода, установившаяся в Ленинградской области и Петербурге, продлится еще несколько дней. Всему виной — новый циклон, который заходит на территорию регионов.

Завтра во второй половине дня с запада к нашим районам приблизится очередной циклон «ROSA», так что осадки в виде снега, мокрого снега еще будут и по Ленинградской области и в Санкт-Петербурге, — поделился метеоролог Александр Колесов.

По словам синоптика, только к воскресенью в Ленобласть и Северную столицу вернется тепло. Столбики термометров наконец покажут плюсовые значения.