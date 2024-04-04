Синоптик рассказал, когда в Ленобласти станет тепло и покажется солнце

Ждать придется до следующей недели.

В Ленинградской области столбики термометров снова покажут до 19 градусов тепла. Правда, ждать потепления жителям региона придется еще несколько дней.

По оценкам синоптика Александра Колесова, потепление в 47-м регионе начнется только в понедельник. А перед этим Ленобласть ждут несколько дней морозов и снегопадов, которые принесет новый циклон.