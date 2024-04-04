Ленинградские строители приступили к ремонту депо в Енакиево

Автор: Анастасия Щербакова
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Впереди у специалистов много работы. Для начала предстоит демонтировать все аварийные и неработающие конструкции.

Ленинградская область продолжает оказывать помощь подшефному городу Енакиево в ДНР. Один из объектов, который прямо сейчас восстанавливают специалисты из 47-го региона, — трамвайно-троллейбусное депо.

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Фронт работ крайне обширный — для начала необходимо провести демонтаж всех аварийных и неработающих конструкций внутри депо. Затем строители приступят к замене внутренних дверей и окон.

Среди других трудоемких задач — восстановить электропроводку и освещение, положить плитку и покрасить тысячи квадратных метров стен.

Также Ленинградская область прорабатывает возможность поставки депо запчастей для ремонта трамваев, а также обучения работников ремзоны и электрохозяйства.

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