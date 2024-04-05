В Ленобласти обсуждают необходимость возрождения существовавшего ранее распределения студентов

Целевое обучение студентов-медиков не решает проблемы кадрового голода в регионе, нужны новые меры
Вопрос нехватки кадров в системе здравоохранения Ленобласти подняли вчера, 4 апреля, руководители районных СМИ на традиционном семинаре-встрече, организованном Законодательным собранием региона. Его задала главный редактор Тихвинского телевидения Елена Зимина.
Как пояснил председатель постоянной комиссии по здравоохранению Александр Петров, который сам когда-то возглавлял Тихвинскую ЦРБ, главная проблема, кадровая, к сожалению, не решается даже целевым обучением студентов-медиков.
По его мнению, ситуация сейчас такова, что назрела необходимость возрождения существовавшего в советские времена механизма распределения студентов-медиков по окончании вуза. Тогда они были обязаны отработать три года там, куда их направят, и зачастую после этого молодые специалисты создавали семьи и оседали на местах, куда приехали работать по распределению. Александр Петров отметил также, что дефицит кадров очень остро ощущается жителями области, отсюда и столько жалоб на эту сферу, зачастую даже необоснованных. Ведь многие проблемы на уровне области просто невозможно решить.
Александр Петров ответил на вопросы журналистов о предоставлении служебного жилья медикам в районах (каждый год на эти цели в рамках принятия бюджета выделяется бÓльший объем средств), и подчеркнул – важно, что в области, в том числе благодаря решениям законодателей, у врачей есть возможность приватизировать свое служебное жилье после того, как они отработают на одном месте 10 и более лет. Александр Петров выразил уверенность, что результатом работы депутатов в районах может стать оптимизация, улучшение некоторых аспектов деятельности медучреждений, но ключевую роль в совершенствовании системы здравоохранения играет все же не регион, а федеральный центр.
Напомним, что медикам в Ленобласти выплачивается: единовременная выплата молодому специалисту — 100 тысяч рублей, дополнительные выплаты — 56 тысяч рублей в первые три года работы, единовременная выплата — 120 тысяч рублей врачам дефицитных специальностей, компенсация аренды жилья до 15 тысяч рублей ежемесячно, или предоставление служебного жилья с правом приватизации через 7 лет.
Как уже ранее писал ivbg.ru, целевой набор в медицинские вузы увеличен до 300 студентов в Ленобласти, что должно снизить проблему с кадрами в областных заведениях здравоохранения. Также Александр Дрозденко поручил социальному блоку правительства обеспечить медиков служебным жильем. При этом в регионе сохраняются и другие, действующие сейчас меры поддержки: 1,5 миллиона рублей по программе «Земский доктор», дополнительный миллион для врачей в городах с населением менее 50 тысяч.