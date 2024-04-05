В Ленобласти обсуждают необходимость возрождения существовавшего ранее распределения студентов

Целевое обучение студентов-медиков не решает проблемы кадрового голода в регионе, нужны новые меры

Вопрос нехватки кадров в системе здравоохранения Ленобласти подняли вчера, 4 апреля, руководители районных СМИ на традиционном семинаре-встрече, организованном Законодательным собранием региона. Его задала главный редактор Тихвинского телевидения Елена Зимина.

Как пояснил председатель постоянной комиссии по здравоохранению Александр Петров, который сам когда-то возглавлял Тихвинскую ЦРБ, главная проблема, кадровая, к сожалению, не решается даже целевым обучением студентов-медиков.

По окончании обучения они достаточно часто возвращают области деньги, «губернаторскую стипендию», и уезжают работать туда, куда считают нужным, — посетовал Александр Петров.

По его мнению, ситуация сейчас такова, что назрела необходимость возрождения существовавшего в советские времена механизма распределения студентов-медиков по окончании вуза. Тогда они были обязаны отработать три года там, куда их направят, и зачастую после этого молодые специалисты создавали семьи и оседали на местах, куда приехали работать по распределению. Александр Петров отметил также, что дефицит кадров очень остро ощущается жителями области, отсюда и столько жалоб на эту сферу, зачастую даже необоснованных. Ведь многие проблемы на уровне области просто невозможно решить.

Вам будет интересно Ленобласть полностью выполнила показатели модернизации первичного звена здравоохранения По показателю модернизации первичного звена здравоохранения в 2021-2023 годах 47 региона вошел в топ-10 регионов России. На ВДНХ благодарственное письмо за... 28.02.2024 171

Когда человек не может попасть на прием к врачу, то это, конечно, ощутимо сразу… Мы в области очень много сил прилагаем для того, чтобы эту проблему решить, но самостоятельно решить мы ее, увы, не можем. Хотя, конечно, у нас в регионе положение значительно лучше, чем у наших соседей, у которых меньше бюджетных возможностей, и нет такой поддержки, которая есть у Ленинградской области, — подчеркнул председатель комиссии по здравоохранению.

Александр Петров ответил на вопросы журналистов о предоставлении служебного жилья медикам в районах (каждый год на эти цели в рамках принятия бюджета выделяется бÓльший объем средств), и подчеркнул – важно, что в области, в том числе благодаря решениям законодателей, у врачей есть возможность приватизировать свое служебное жилье после того, как они отработают на одном месте 10 и более лет. Александр Петров выразил уверенность, что результатом работы депутатов в районах может стать оптимизация, улучшение некоторых аспектов деятельности медучреждений, но ключевую роль в совершенствовании системы здравоохранения играет все же не регион, а федеральный центр.

Если нам будет помогать федеральная власть, то мы справимся, — подытожил Александр Петров.

Вам будет интересно Путин предложил с 1 марта увеличить выплаты медикам в малых городах и селах Президент России Владимир Путин предложил с 1 марта повысить размер заработных плат медработникам, которые трудятся в малых городах, в районных... 15.02.2024 324

Напомним, что медикам в Ленобласти выплачивается: единовременная выплата молодому специалисту — 100 тысяч рублей, дополнительные выплаты — 56 тысяч рублей в первые три года работы, единовременная выплата — 120 тысяч рублей врачам дефицитных специальностей, компенсация аренды жилья до 15 тысяч рублей ежемесячно, или предоставление служебного жилья с правом приватизации через 7 лет.

Как уже ранее писал ivbg.ru, целевой набор в медицинские вузы увеличен до 300 студентов в Ленобласти, что должно снизить проблему с кадрами в областных заведениях здравоохранения. Также Александр Дрозденко поручил социальному блоку правительства обеспечить медиков служебным жильем. При этом в регионе сохраняются и другие, действующие сейчас меры поддержки: 1,5 миллиона рублей по программе «Земский доктор», дополнительный миллион для врачей в городах с населением менее 50 тысяч.