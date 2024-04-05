Небольшой дождь и до +8°C– погода в Ленобласти на 6 апреля

В субботу, 6 апреля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Днем в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +1…-4°C, днем +3…+8°C Ночью и утром на дорогах гололедица.