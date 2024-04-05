В Бокситогорском районе 4 дня будут греметь взрывы

Работы будут проводиться в плановом режиме. Жителей просят сохранять спокойствие.
В Бокситогорском районе в период с 8 по 12 апреля пройдут плановые взрывные работы, передает региональное МЧС в пятницу.
На каких именно объектах планируются работы, ведомство не уточняет, однако просит местных жителей сохранять спокойствие.
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