В апреле из Ленобласти выдворили 60 нелегальных мигрантов

Из Ленинградской области за первые два дня апреля по решению суда выдворили 60 нелегальных иностранцев. Судебное решение исполнили региональные приставы.

Из страны депортировали граждан Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Ирана. Они находились или работали на территории Ленинградской области нелегально.

Нарушителей привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 2-5 тыс. рублей. А сотрудники силового блока сопроводили их в аэропорт Пулково, где передали специалистам пограничной службы. Для депортированных въезд в Россию закрыт в течение пяти лет.