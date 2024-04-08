Триколор на автомобильных номерах станет обязательным в России

Автор: Сергей Агутин
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Фото: t.me/Hinshtein

На госномерах автомобилей, зарегистрированных в России, в обязательном порядке будет размещаться российский флаг. Соответствующие изменения в ГОСТ уже готовят, сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

На момент подготовки публикации частные фирмы, имеющие лицензию от МВД, могут изготавливать и продавать номера без российского флага.

«Причем цена на такие номера в два раза выше, чем у обычных регистрационных знаков», – сообщил Александр Хинштейн

Технический комитет по стандартизации на базе ФКУ «НЦ БДД МВД России» работает над внесением соответствующих изменений в ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».

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