Водителя наказали условно за обгон на скорости 117 км/ч, пересечение сплошной и смерть пешехода в Петербурге

ДТП произошло 26 сентября 2022 года около 19:50 на Малой Балканской улице в Санкт-Петербурге. Подсудимый ехал на своем Opel Astra от улицы Ярослава Гашека в сторону Дунайского проспекта.

Обгоняя троллейбус, он разогнался примерно до 117 км/ч, выехал на полосу встречного движения и пересек сплошную линию. В это время двое молодых людей пересекали дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Автомобилист затормозил, но из-за превышения скорости предотвратить наезд не успел. Пешеходы получили тяжелые травмы, один из них скончался в больнице от тупой сочетанной травмы тела.

Фрунзенский районный суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Мужчину приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком 3 года, лишением прав на 2 года и компенсации в 300 тысяч рублей выжившему пострадавшему.