Задержаны иностранцы, укравшие сигареты из магазинов Петербурга и Ленобласти на 4 млн рублей

С 30 января по 4 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области произошло 17 краж из сетевых магазинов. Преступники действовали ночью, проникали в помещения, отжав входные двери, крали сигареты и продукты питания.

По подозрению в кражах на выходе из продуктового магазина на проспекте Просвещения задержали трех уроженцев одного из государств ближнего зарубежья 32, 33 и 36 лет.

В багажнике их автомобиля нашли десятки украденных блоков сигарет. Добычу злоумышленники продавали через знакомых на оптовом рынке. Общая стоимость украденного – 4 миллиона рублей.